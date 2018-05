»Befreite Atmosphäre«: Junge Menschen feiern am 26. Mai 2018, dem Tag nach dem Referendum in Dublin Foto: Clodagh Kilcoyne/REUTERS

Am 22. Mai 2015 brachte Irland als erstes Land der Welt durch eine Volksabstimmung die Legalisierung der gleichgeschlechtlichen Ehe auf den Weg. Drei Jahre später, am 25. Mai 2018, entledigten sich die Iren per Referendum eines der restriktivsten Abtreibungsgesetze Europas. Eine historische Entscheidung: Erstmals in der Geschichte der irischen Insel wird Abtreibung legal möglich sein. Die Bevölkerung hat sich endgültig dem Würgegriff des Klerus entzogen. Im Land herrscht eine feierliche und befreite Atmosphäre.

Der achte Verfassungszusatz hatte bislang Schwangerschaftsabbrüche selbst bei Vergewaltigung, Inzest oder einer tödlichen Fehlbildung des Fötus verboten. Die neue Gesetzgebung soll dies nun ohne staatliche oder klerikale Einmischung bis zur zwölften Schwangerschaftswoche möglich machen. Zwischen der 12. und 24. Woche ist sie in medizinischen Ausnahmesituationen legal. Die neuen Gesetze sollen bis spätestens Jahresende in Kraft treten. Die klare Absage an den vorherigen frauenfeindlichen Paragraphen bedeutet auch, dass die kommenden Diskussionen keine großen Abweichungen mehr bringen können.

Dabei übertraf die Zwei-Drittel-Mehrheit für die Abschaffung des Verfassungszusatzes alle Erwartungen. Donegal war der einzige von 40 Wahlkreisen, der sich dagegen aussprach. Über 70 Prozent der Frauen stimmten zu, in der Bevölkerungsgruppe der 18- bis 24jährigen fast 90 Prozent. Auch in ländlichen Gebieten behaupteten sich die Befürworter mit oft über 60 Prozent. Tausende Iren kamen aus aller Welt, teils nur für einen Tag, um abzustimmen.

Ausschlaggebend waren auch die vielen Tragödien, die in Zusammenhang mit dem Abtreibungsverbot bekanntgeworden waren. Unter anderem der Tod von Savita Halappanavar. Sie starb bei einer Fehlgeburt, weil ein lebensrettender Schwangerschaftsabbruch nicht vorgenommen worden war. Repräsentativ war der Fall von Amanda Mellet, die nach Großbritannien reisen musste um einen tödlich missgebildeten Fötus abtreiben zu lassen. Frau Mellet ging vor die UN-Menschenrechtskommission. Die stufte die Unterlassung medizinischer Hilfeleistung als Verstoß gegen die Grundrechte ein.

Bis zuletzt hatte die katholische Kirche sich bemüht, die Bevölkerung von ihrer selbstbestimmten Entscheidung abzubringen. In den sozialen Medien mischten sich auch internationale Gruppen ein, unter anderem aus Deutschland. In vielen Wahllokalen lag eine Bibel direkt an der Wahlurne. Vor der Abstimmung wurden Telefon-Hotlines eingerichtet, damit Einschüchterungsversuche oder Beeinflussung gemeldet werden konnten.

Durch das erfolgreiche Votum wird die neoliberale Regierungspartei Fine Gael wohl neue Unterstützer gewinnen. Sie hatte das Referendum angesetzt. Es wird damit gerechnet, dass die Partei bald Neuwahlen für das Parlament ausraufen wird. Mary Lou Mcdonald, die neue Parteichefin von Sinn Fein, hatte als einzige Politikerin mit ihrem Bild auf einem Parteiposter für das »Ja« geworben. Das dürfte ihrer Partei bei den nächsten Wahlen ebenfalls landesweite Stimmgewinne und einen Aufschwung sichern. Die konservativ-katholischen Fianna Fáil hingegen, zweitgrößte Partei im Parlament, musste eine schwere Niederlage einstecken.

Bleibt die Frage nach der Situation in Nordirland. Im Gegensatz zum Rest der Vereinigten Königreichs und nun auch zur Republik, besteht hier weiterhin ein strenges Abtreibungsverbot. Das wird sowohl von der UN-Menschenrechtskommission als auch von Amnesty International verurteilt. Während der Kampagne zum Volksentscheid in der irischen Republik kam es zu der grotesken Situation, dass der erzkonservative, aus meist radikalen Protestanten bestehende Oranierorden mit der katholischen Kirche einig war, dass Abtreibung Teufelswerk und unter allen Umständen abzulehnen sei. Ansonsten verbietet der Orden, auch nur einen Fuß in eine katholische Kirche zu setzen. Seine rund hundert Mitglieder in der Republik waren aufgerufen, im Referendum mit »Nein« zu stimmen.

Die Teilung der irischen Insel hat die bislang fast uneingeschränkte Macht der frauenfeindlichen Fundamentalisten begünstigt. Damit dürfte nun zumindest in der Republik Schluss sein. Dabei sind Auswirkungen auf Nordirland nicht ausgeschlossen, denn das Land steht in dieser Frage jetzt völlig isoliert da.