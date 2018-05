Vier russische Soldaten in Syrien getötet

Moskau. Bei Kämpfen in der syrischen Provinz Deir Al-Sor sind nach Militärangaben mindestens vier russische Soldaten getötet und drei verletzt worden. Bewaffnete hätten eine Stellung der syrischen Armee angegriffen, an der auch russische Militärberater im Einsatz waren, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau am Sonntag mit. Zwei Russen seien direkt vor Ort getötet worden, zwei weitere seien später in einem Militärkrankenhaus ihren Verletzungen erlegen. »Während der Kämpfe, die etwa eine Stunde dauerten, tötete das Militär 43 Terroristen und zerstörte sechs Geländewagen, auf denen großkalibrige Waffen angebracht waren«, sagte das Ministerium laut der russischen Nachrichtenagentur TASS. (dpa/TASS/jW)