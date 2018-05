Jemen: Vier Tote nach Luftangriff in Sanaa

Riad. Bei einem Luftangriff auf eine Tankstelle in der jemenitischen Hauptstadt Sanaa sind am Samstag abend nach Angaben von Ärzten vier Menschen getötet worden. Elf Personen wurden demnach verletzt. Die saudiarabische Luftwaffe fliegt an der Spitze einer arabischen Militärkoalition fast täglich Angriffe gegen das Nachbarland Jemen. Die dortigen Ansarollah beherrschen weite Teile im Norden und Westen des Landes und kontrollieren auch die Hauptstadt. Riad vermeldete am Samstag den Tod zweier saudiarabischer Soldaten bei Kämpfen an der Grenze. Die staatliche Nachrichtenagentur SPA machte keine Angaben dazu, wann und wie sie getötet wurden. Seit Beginn des Krieges 2015 wurden nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) fast 10.000 Menschen getötet. 8,4 Millionen Menschen sind demnach von einer Hungersnot bedroht. (AFP/jW)