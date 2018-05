Israel setzt erstmals »F-35«-Kampfjet ein

Tel Aviv. Das modernste Kampfflugzeug der Welt, die »F-35« des US-Rüstungskonzerns Lockheed Martin, ist nach israelischen Angaben erstmals in einem Kampf eingesetzt worden. »Wir sind die ersten weltweit, die die F-35 im operativen Einsatz verwenden«, teilten die israelischen Streitkräfte am Dienstag im Internet mit. Wann und wo die Flugzeuge attackierten, wurde nicht erwähnt. Allerdings kommentierte zeitgleich der Kommandeur der Luftwaffe israelische Luftangriffe in Syrien vor zwei Wochen. (dpa/jW)