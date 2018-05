Ausschuss »Auswärtige Kultur« nicht an AfD

Berlin. Der AfD-Bundestagsabgeordnete Petr Bystron ist am Donnerstag nicht zum Vorsitzenden des Unterausschusses »Auswärtige Kulturpolitik« gewählt worden. Normalerweise würden auch die »Gepflogenheiten des Zugriffsrechts im Bundestag« gelten, erklärte der Obmann von Die Linke im Unterausschuss, Diether Dehm, in einer Mitteilung. Aufgrund einer »Empörungswelle von Kulturschaffenden und demokratischen Kunstinstitutionen« sei die Ablehnung des Kandidaten Bystron jedoch »unumgänglich«, so Dehm. Es habe in der geheimen Abstimmung sieben Neinstimmen, eine Jastimme und eine Enthaltung gegeben. (AFP/jW)