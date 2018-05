5.000 Euro Prämie gegen Pflegenotstand

Berlin. Der Pflegebeauftragte der Bundesregierung, Andreas Westerfellhaus, will mit einer Prämienzahlung dem Personalnotstand im Pflegesektor begegnen. Fachkräfte, die in ihren Beruf zurückkehren oder bei Teilzeit ihre Arbeitszeit deutlich erhöhen, sollen gemäß einem Positionspapier, aus dem die Rheinische Post (Donnerstagausgabe) zitierte, »einmalig bis zu 5.000 Euro steuerfrei« bekommen. Wer direkt nach der Ausbildung in eine Festanstellung gehe, solle demnach eine Prämie von 3.000 Euro erhalten. Westerfellhaus schlug vor, die Zahlungen auf zwei bis drei Jahre zu begrenzen oder zu deckeln. (jW)