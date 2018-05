Dieter Kunzelmann gestorben

Berlin. Dieter Kunzelmann, früher ein bekannter Linksradikaler, ist tot. Er starb am Montag im Alter von 78 Jahren in Berlin, wie sein früherer Anwalt Hans-Christian Ströbele am Mittwoch bestätigte. Er gründete 1959 in München die Gruppe Spur, den deutschen Ableger der Situationistischen Internationale, die den Sozialistischen Deutschen Studentenbund (SDS) maßgeblich beeinflusste. Kunzelmann war Mitglied der »Kommune 1« in Westberlin und galt als Kopf der »Schwarzen Ratten/Tupamaros Westberlin«, die am 9. November 1969, dem Jahrestag der Novemberpogrome von 1938, einen Bombenanschlag auf das jüdische Gemeindehaus verübten, der zum Glück scheiterte. In den 1970ern wurde er Maoist und saß von 1983–1985 für die Alternative Liste im Berliner Abgeordnetenhaus. (jW)