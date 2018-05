Polizeipersonalrat droht SPD-Politiker

München. In der Debatte um das neue bayrische Polizeiaufgabengesetz hat ein Mitglied der rechten Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG) dem SPD-Landtagsabgeordneten Florian Ritter Prügel angedroht. Dies berichtete am Dienstag die Münchner Abendzeitung (AZ). Ritter war Mitorganisator der Großdemonstration gegen das neue Gesetz am 10. Mai in München. Dies veranlasste den Polizeirat aus Mittelfranken, der laut AZ auch im Personalrat der bayerischen Polizei sitzt, zu einer erbosten Nachricht an Ritter: »Solche Leute wie Sie gehören weg«, hieß es darin. Er selbst würde Ritter »auch mal eine in die F.....e hauen wollen«. (jW)