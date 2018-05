EU-Iran-Treffen zur Rettung von Atomabkommen

Brüssel. Spitzenvertreter der EU und des Irans haben am Dienstag nach Wegen zur Rettung des von den USA aufgekündigten Atomabkommens gesucht. Der iranische Außenminister Mohammed Dschawad Sarif sprach nach einem ersten Treffen in Brüssel von »guten Gesprächen«, bekräftigte aber die Forderung nach »Garantien« der Europäer. Am Abend wollte Sarif mit den Außenministern der europäischen Unterzeichnerstaaten Deutschland, Frankreich und Großbritannien zusammenkommen. Beide Seiten seien »auf dem richtigen Weg, um die Interessen aller verbleibenden Parteien des Abkommens und insbesondere des Irans zu wahren«, sagte Sarif laut der iranischen Nachrichtenagentur IRNA. (AFP/jW)