Togoer aus Ellwangen nach Italien abgeschoben

Karlsruhe. Nach einem erfolglosen Kampf bis hin zum obersten deutschen Gericht ist ein Asylsuchender aus Togo nach Italien abgeschoben worden. Das Innenministerium in Baden-Württemberg bestätigte die Rückführung des Mannes, die am frühen Dienstag morgen begonnen hatte. Am Vorabend hatte das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe dessen Eilantrag abgelehnt.

Der Fall des Togoers hatte für großes Aufsehen gesorgt. Ein erster Versuch, ihn abzuschieben, scheiterte Ende April in einer Flüchtlingsunterkunft in Ellwangen am Widerstand anderer Migranten (jW berichtete).

Einem Ministeriumssprecher zufolge war der Togoer am frühen Morgen in der Abschiebehaftanstalt Pforzheim abgeholt und nach Frankfurt/Main gefahren worden. Laut Innenministerium und Regierungspräsidium Karlsruhe ist der Mann inzwischen in Mailand gelandet. (dpa/jW)