Österreichs Justiz klagt »Identitäre« an

Graz. Die Staatsanwaltschaft Graz hat gegen zehn führende Vertreter der »Identitären Bewegung Österreich« (IBÖ) sowie gegen sieben weitere Personen Anklage wegen Volksverhetzung und Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung erhoben. Wie der Sprecher der Anklagebehörde, Hansjörg Bacher, der Tageszeitung Standard sagte, bezieht sich die Anklage auch auf einen Vorfall im Juni 2016 an der Uni Klagenfurt. Dort war Rektor Oliver Vitouch von den Neofaschisten bedroht worden und hatte einen Schlag in die Magengrube bekommen, nachdem die Rechten eine Vorlesung gestürmt hatten. (jW)