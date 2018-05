EU weitet Krieg in Mali aus

Brüssel. Die EU hat ihren Militäreinsatz im westafrikanischen Mali um zwei Jahre verlängert und ausgedehnt. Wie der EU-Rat der Mitgliedsstaaten am Montag beschloss, wird die Ausbildungsmission (EUTM) in Mali bis zum 18. Mai 2020 fortgeführt. Zudem werden die EU-Soldaten künftig auch eine Eingreiftruppe von fünf Staaten der Sahelzone unterstützen, deren Ziel es sei, gegen »Terrorgruppen und Flüchtlingsschleuser« vorzugehen. Die G-5-Einheit der Länder Mali, Niger, Mauretanien, Burkina Faso und Tschad umfasst 5.000 Soldaten. Die EU-Mitgliedsstaaten beschlossen für die ausgeweitete Mali-Mission am Montag auch eine Aufstockung der vorgesehenen Mittel auf 59,7 Millionen Euro. (AFP/jW)