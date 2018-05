Warschau: Proteste gegen Regierung

Warschau. Mehrere tausend Polen haben am Sonnabend an einem »Marsch für die Freiheit« teilgenommen. Einem Aufruf der liberalen Bürgerplattform (PO) folgend zogen sie durch die Innenstadt Warschaus und schwenkten Europa- und Polen-Fahnen. »Wir werden für die Freiheit, die Würde, die Demokratie, ein freies Polen und den Verbleib in der Europäischen Union kämpfen, weil dies das Wichtigste ist«, sagte der Chef der größten Oppositionspartei, Grzegorz Schetyna. Unter anderem die Justizreformen haben zu einem Konflikt zwischen Warschau und der Europäischen Union geführt. (AFP/jW)