Antifaschistische Initiative

Mehr als 100 Aktivisten aus Kroatien, Slowenien, Italien und Österreich protestierten am Samstag in Bleiburg in Österreich gegen eine Neonaziaufmarsch auf dem Loibacher Feld. 10.000 Anhänger der faschistischen Ustascha und Domobranzen hatten sich versammelt, um an die Kriegsverbrecher der Ustascha-Miliz des faschistischen »Unabhängigen Staates Kroatien« zu erinnern, die nach der Kapitulation Nazideutschlands 1945 von Partisanen getötet worden waren. Zu der ersten Gegenveranstaltung dieser Art hatten verschiedene Initiativen und Gruppen aufgerufen. (jW)