Barcelona: Torra verfehlt Mehrheit

Barcelona. Die Wahl eines Nachfolgers des früheren katalanischen Regionalpräsidenten Carles Puigdemont verzögert sich weiter. Der Kandidat Joaquim Torra verfehlte am Sonnabend im Parlament in Barcelona die notwendige Mehrheit. Im ersten Wahlgang erhielt er 66 Stimmen, 65 Abgeordnete stimmten gegen ihn und vier enthielten sich. Der zweite Anlauf soll am heutigen Montag stattfinden, dann reicht eine einfache Mehrheit für den 55jährigen Wunschkandidaten Puigdemonts. Der hatte am Donnerstag auf eine Wiederwahl verzichtet und Torra als Nachfolger vorgeschlagen. (AFP/jW)