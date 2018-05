Kim und Trump treffen sich in Singapur

Washington. Das geplante Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem »obersten Führer« Nordkoreas, Kim Jong Un, soll am 12. Juni in Singapur stattfinden. Das gab Trump am Donnerstag in Washington über Twitter bekannt. Der Gipfel wird das höchstrangige Treffen beider Seiten sein: Noch nie ist ein Staatschef der Demokratischen Volksrepublik Korea mit einem amtierenden US-Präsidenten zusammengekommen. 2009 war Expräsident William Clinton im Auftrag seines Nachfolgers Barack Obama nach Pjöngjang gereist. (dpa/Xinhua/jW)