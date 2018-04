Chefs fremdeln mit »Grundeinkommen«

Stuttgart/Frankfurt am Main. Führungskräfte in BRD-Unternehmen sehen das Konzept eines bedingungslosen Grundeinkommens überwiegend kritisch. In einer Umfrage der Beratungsgesellschaft EY (Ernst & Young) stimmten mehr als zwei Drittel der Manager der Aussage zu, dass in den unteren Einkommensklassen die Arbeitsmotivation sinken würde und sich daraus betriebswirtschaftliche Probleme ergeben könnten.

Lediglich 14 Prozent der Bosse befürworten das ohne Bedingungen an jeden auszuzahlende Grundeinkommen, das sämtliche anderen Sozialtransfers ersetzen soll.(dpa/jW)