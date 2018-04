Kreuzschmerzen

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder neben einem von ihm aufgehängten Kreuz in der Staatskanzlei am vergangenen Dienstag Foto: Peter Kneffel/dpa

Der vergangene Woche gefasste Beschluss der CSU-Regierung, dass ab Juni in jeder staatlichen Behörde Bayerns im Eingangsbereich ein Kruzifix zu hängen hat, ist eine Steilvorlage für Satiriker. Das Onlinemagazin Der Postillon lieferte Späße in Serie: Auf den Ämtern müssten Mitarbeiter neuerdings jeden Satz mit »Amen« beenden und das Grundgesetz als Fußabtreter benutzen, waren zwei davon. Einer griff die Nöte von Vampiren auf: »Wie sollen wir unseren Personalausweis verlängern?«

Ob die Welle an Hohn, Spott und Empörung, die sich gerade über die Münchner Staatskanzlei ergießt, den frischgebackenen Ministerpräsidenten zur Umkehr bewegt? Wohl eher nicht. Dass Politiker der »guten Sache« wegen keine Peinlichkeit scheuen, beweist Markus Söders Parteifreundin Dorothee Bär. Die Staatsministerin für Digitalisierung will namens der Bundesregierung Tests von Flugtaxis in Deutschland forcieren. Denn »die Nutzung des innerstädtischen Luftraums ist wichtig, wenn man individuelle Mobilität in unseren Städten ermöglichen will«, meint sie. Beide Initiativen, die fürs Kruzifix und die für die Ausbreitung von Digitaltechnik – auch letztere trägt religiöse Züge –, bringen durchaus Lob : von der IT-Industrie für Bär, von der Stammklientel und den zur AfD Abgewanderten für die CSU insgesamt. Die Rechtsnationalen, Islamhasser, Alt- und Neonazis sollen schließlich zur Landtagswahl im Herbst in den Schoß der »Christlich-Sozialen Union« zurückgeholt werden und sich wieder wohlfühlen in Horst Seehofers »Heimatmuseum«.

Da halten es Söder und Co. gut aus, wenn selbst Kirchenleute gegen die Kruzifixverordnung das Wort erheben. »Schockiert« ist man beim Bund der Deutschen Katholischen Jugend und bei der Evangelischen Jugend Bayern. Das Ursymbol des Christentums werde »instrumentalisiert und als Ausgrenzungssymbol missbraucht«, beklagen die Verbände in einem gemeinsamen offenen Brief an die Staatsregierung. Es tauge nicht »als verlängerter Arm einer Politik der Ausgrenzung oder des nationalistischen Egoismus« und dürfe nicht zu »bayerischer Folklore« herabgestuft werden, findet der Würzburger Hochschulpfarrer Burkhard Hose. Vor einem »Missbrauch« des Kreuzes warnten auch der katholische Erzbischof von Bamberg, Ludwig Schick, und der Vorsitzende des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland, Heinrich Bedford-Strohm.

Gehören sie alle zu der »unheiligen Allianz von Religionsfeinden und Selbstverleugnern«, über die am Freitag CSU-Generalsekretär Markus Blume zürnte? »Wer ein Kreuz aufhängt, legt damit ein Bekenntnis ab und muss sich nicht rechtfertigen.« Man wünschte, Blume beherzigte das und hielte die Klappe – und ebenso der Ministerpräsident. Am Donnerstag abend wunderte sich Söder in den ARD-»Tagesthemen«, »dass wir über Toleranz für andere Religionen reden und uns nicht trauen, zu unseren eigenen Werten, zu unserer eigenen Religion zu stehen«. Dass sich Moslems, Juden oder Atheisten durch das Aufhängen des Kreuzes bedrängt fühlen würden, kann sich Bayerns Regierungschef nicht vorstellen. Und wo bleibt die im Grundgesetz postulierte Trennung von Kirche und Staat? Alles kein Widerspruch für Söder – und auch nicht, dass das »christliche Abendland« so etwas wie den deutschen Faschismus hervorgebracht hat. Das sei, anders als die heutige, eine Zeit gewesen, als »keine Anbindung an Werte« vorgeherrscht habe, meint er. So einfach ist das.

Und siehe da, der Applaus von rechts folgte auf dem Fuße: »Man kann hier sehen, dass die AfD wirkt«, meinte der kirchenpolitische Sprecher der AfD im Bundestag, Volker Münz. Am Freitag hatte die AfD-Fraktion einen Gesetzentwurf ins Berliner Parlament eingebracht, mit dem Volksverhetzung gegen »das deutsche Volk« unter Strafe gestellt werden soll.