Der Mensch wird geschaffen

Der Proletarier muss, um leben zu können, seine Arbeitskraft an den Eigentümer der Produktionsmittel verkaufen (Adolph Menzel: »Eisenwalzwerk«, entstanden zwischen 1872 und 1875) Foto: Adolph Menzel/Gemeinfrei

Manchen ist sie die beste Arznei, vielen Last – die Arbeit. Nach Karl Marx ist sie die zweckmäßige, bewusste Tätigkeit des Menschen zur Herstellung von Gebrauchswerten, »ein Prozess, worin der Mensch seinen Stoffwechsel mit der Natur durch eigene Tat vermittelt, regelt und kontrolliert«. Menschen erzeugen gemeinsam und arbeitsteilig das von ihnen Benötigte. Ihre Arbeit ist gesellschaftliche Arbeit. Das gilt für den Fließbandarbeiter bei VW ebenso wie für den Steinzeitmenschen, der vor 100.000 Jahren das Mammut jagte.

Zweckmäßigkeit

Die Arbeit ist eine »ewige Naturnotwendigkeit« und hat in gewissem Sinn den Menschen selbst geschaffen. Sie führte ihn heraus aus dem Tierreich. Ein Werkzeuge fabrizierendes Tier nannte Marx den Menschen und ergänzte: »Nicht was gemacht wird, sondern wie, mit welchen Arbeitsmitteln, unterscheidet die ökonomischen Epochen.« Die Herstellung und der Gebrauch der Werkzeuge und Maschinen sind das Besondere des menschlichen Arbeitsprozesses, obgleich es, so Marx, »im Keim schon gewissen Tierarten eigen« sei. Die Zweckmäßigkeit des Tuns und die Erfindungsgabe unterscheiden den Menschen vom Tier: »Eine Spinne verrichtet Operationen, die denen des Webers ähneln, und eine Biene beschämt durch den Bau ihrer Wachszellen manchen menschlichen Baumeister. Was aber von vornherein den schlechtesten Baumeister vor der besten Biene auszeichnet, ist, dass er die Zelle in seinem Kopf gebaut hat, bevor er sie in Wachs baut. Am Ende des Arbeitsprozesses kommt ein Resultat heraus, das beim Beginn desselben schon in der Vorstellung des Arbeiters, also schon ideell, vorhanden war.« Das ist so, auch wenn neuere Tests zeigen, dass Zwergschimpansen und Orang-Utans über zehn Stunden im voraus planen können.

Die produktive Arbeit ist neben der Natur die Quelle des stofflichen Reichtums einer Gesellschaft. Ihr Resultat sind Konsumtionsmittel und Produktionsmittel, mit denen Menschen ihre Bedürfnisse befriedigen. Für die kapitalistische Produktionsweise präzisiert Marx, indem er Adam Smith zustimmt, der »die Sache selbst begrifflich erschöpft, den Nagel auf den Kopf getroffen« habe: Danach ist die Arbeit produktiv, die dem Kapitalisten Mehrwert bringt. Unproduktiv ist Arbeit, die keinen Mehrwert abwirft. Ein Schneider, »der zu dem Kapitalisten ins Haus kommt und ihm seine Hosen flickt …, (ist) ein unproduktiver Arbeiter.« Arbeitet er in einem kapitalistischen Bekleidungsunternehmen, ist seine Arbeit produktiv. Der Schulmeister ist ein produktiver Arbeiter, »wenn er nicht nur Kinderköpfe bearbeitet, sondern sich selbst abarbeitet zur Bereicherung des Unternehmers. Dass letztrer sein Kapital in einer Lehrfabrik angelegt hat statt in einer Wurstfabrik, ändert nichts an dem Verhältnis.« Es sind die kapitalistischen Produktionsverhältnisse, die aus an sich produktiver Arbeit der Schneider und Maurer unproduktive und aus an sich unproduktiver Arbeit der Lehrer und Juristen produktive Arbeit machen.

Arbeit wird als körperliche und als geistige geleistet. In allen Klassengesellschaften wurde die körperliche Arbeit der Ausgebeuteten geringgeschätzt. Sklaven wurden »sprechende Tiere« genannt. Angesehen war nur die geistige Arbeit. Sie war das Privileg der Reichen. Die Arbeit nimmt historisch spezifische Züge an: Sie ist Sklavenarbeit, Arbeit der Leibeigenen und Hörigen im Feudalismus und Lohnarbeit im Kapitalismus. In der Sklaverei und im Feudalismus werden die Arbeiter durch außerökonomische Umstände zur Arbeit für ihren Herrn gezwungen. Im Kapitalismus wird der außerökonomische ersetzt durch den ökonomischen Zwang. Der Arbeiter ist doppelt frei. Befreit von feudalen und ständischen Fesseln, ist er zugleich frei von Produktionsmitteln. Er muss, um leben zu können, seine Arbeitskraft an den Eigentümer der Produktionsmittel verkaufen.

Arbeitsteilung, Mehrprodukt und privates Eigentum an Produktionsmitteln bewirken, dass Produkte als Waren, d. h. für den Austausch, produziert werden. Jetzt erhält die Arbeit einen Doppelcharakter. Marx hat ihn entdeckt und nennt ihn den »Springpunkt …, um den sich das Verständnis der politischen Ökonomie dreht«. Als konkrete Arbeit schafft sie den Gebrauchswert, die Eignung zur Bedürfnisbefriedigung, und überträgt den Wert der Arbeitsmittel und Arbeitsgegenstände auf die neuen Produkte. Als abstrakte Arbeit bildet sie den Neuwert. Der physiologische Inhalt der abstrakten Arbeit ist die Verausgabung von Körper- und Geisteskraft. Das Gemeinsame aller Arbeiten wird erst zur ökonomisch-historischen Kategorie der abstrakten Arbeit, wo die Menschen die Produkte als Waren produzieren. Der Wert der Ware ist die Grundlage des Tauschs: »Indem sie ihre Produkte im Austausch als Werte gleichsetzen, setzen sie ihre verschiednen Arbeiten als menschliche Arbeiten gleich. Sie wissen es nicht, aber sie tun es.«