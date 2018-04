»Besser darauf achten, was Mitglieder wollen«

Vielen Beschäftigten brennt das Thema Arbeitszeit unter den Nägeln – nicht nur am 1. Mai (Demo zum Kampf- und Feiertag der Arbeiterklasse, Hamburg, 1. Mai 2017) Foto: Markus Scholz/dpa

Sie sprechen am 1. Mai auf der Kundgebung des DGB in Hamburg, die unter dem Motto »Solidarität, Vielfalt, Gerechtigkeit« steht. Welche Themen werden Sie konkret ansprechen?

Wir werden vom Stadtteil Ohlsdorf zum Museum der Arbeit in Barmbek ziehen, und ich werde mich auf Orte beziehen, die wir passieren. Auf der Strecke liegt zum Beispiel die Asklepios-Klinik Barmbek. Ich werde also auf den Pflegenotstand, die überarbeiteten Klinikbeschäftigten, die unterbesetzten Stationen und die mangelnde Hygiene hinweisen. Dann werden wir auch an der Hamburger Niederlassung des Baukonzerns Hochtief vorbeiziehen. Vor kurzem scheiterten die Tarifgespräche im Baugewerbe. Dazu werde ich auch was sagen.

Die Demo zieht auch am kürzlich geschlossenen rechten »Thor Steinar«-Laden in der Fuhlsbütteler Straße vorbei. Ist das auch ein Thema?

Auf jeden Fall werde ich ein Wort der Anerkennung finden für die Barmbeker, die es geschafft haben, diesen Laden wegzukriegen. Ein weiteres Thema wird die Allgemeinverbindlichkeit von Tarifverträgen sein. Wir müssen die Tarifbindung erhöhen und das wird nicht ohne staatliche Unterstützung gehen, weil die Arbeitgeber praktisch täglich aus den Tarifverträgen flüchten. Schließlich werde ich für eine andere Art der Organisation der Arbeitszeit plädieren. Die Arbeitszeit muss flexibel organisiert werden, aber zu Gunsten der Beschäftigten.

Wie bewerten Sie die ersten Wochen der Bundesregierung?

Als Hamburger DGB-Vorsitzende ist für mich wichtiger, was in der Hansestadt passiert. Es stecken eine Menge Möglichkeiten und Chancen in diesem Koalitionsvertrag, und wir werden kritisch begleiten, wie das umgesetzt wird. Ich werde genau hingucken, was das für Hamburg heißt und was der Senat daraus macht.

Welchen Eindruck haben Sie vom neuen Hamburger Bürgermeister Peter Tschentscher, SPD?

Es gibt eine große Gesprächsbereitschaft den Gewerkschaften gegenüber. Er hat großes Interesse an der Situation der Beschäftigten und hört sich deren Sorgen und Nöte an. Auch seine Idee, zwölf Euro Mindestlohn in den öffentlichen Unternehmen einzuführen, ist ein mutiger Schritt.

Zum Thema Pflege: Die Hamburger Volksinitiative zum Pflegenotstand hat mit mehr als 27.000 Unterschriften die erste Stufe zum Volksentscheid geschafft. SPD und Grüne kritisieren die Initiative als kontraproduktiv. Wie sehen Sie das?

Das Problem ist, dass wir uns über das Ziel komplett einig sind, aber nicht über den Weg. Natürlich brauchen wir unbedingt eine Mindestbesetzung auf den Stationen und mehr Pflegepersonal. Aber wir sind überzeugt, dass eine Änderung der Landesgesetzgebung nicht zielführend ist. Im Koalitionsvertrag stehen auf Bundesebene ja schon Regelungen dazu. Das heißt, wir müssen Gesundheitsminister Jens Spahn, CDU, ganz anders in die Zange nehmen. Und das tun wir nicht, wenn wir die Verantwortung auf Hamburg abwälzen.

Bei den Betriebsratswahlen sind vermehrt rechte Gruppen angetreten. Wie ernst nehmen Sie das?

Wir haben im Norden keinen Grund, ein großes Thema aus diesen AfD-nahen Betriebsräten zu machen. Bei allen Betriebsratswahlen, die wir bisher hatten, ist das eine marginale Erscheinung. Das heißt aber nicht, dass wir das nicht sehr genau im Auge behalten müssen.

Von links wird der DGB oft kritisiert, er trete zu sozialpartnerschaftlich auf, suche nicht wirklich die Konfrontation mit den Unternehmern.

Wenn ich solche Kritik höre, denke ich immer, jemand von diesen linken Kritikern sollte mal in den Betrieben bei Gesprächen dabei sein. Dort wird Druck gemacht nach der Devise: Entweder ihr verzichtet auf die Hälfte eures Gehaltes oder der Laden wird zugemacht.

Eine konfrontativeres Auftreten der Gewerkschaften ist für Sie keine Alternative?

So habe ich das nicht gesagt. Es hängt von der Gewerkschaft ab. Wir haben acht Mitgliedsgewerkschaften, alle agieren sehr unterschiedlich. Es hängt auch von den Beschäftigten ab, wie weit sie bereit sind zu gehen. Auch das Thema spielt eine Rolle. Das Beste, was Gewerkschaften tun können, ist, darauf zu achten, was die Mitglieder wollen.

Also mit der Faust auf den Tisch hauen, wo es angebracht ist?

Genau. Auf den Tisch hauen, wenn es Erfolg verspricht.