Neville Brother

Charles Neville, Saxofonist des Brüderquartetts »The Neville Brothers« aus New Orleans, ist am Donnerstag im Alter von 79 Jahren gestorben. Leadsänger Aaron (77) teilte mit, sein älterer Bruder werde »wie eine Tätowierung« für immer in seinem Herzen und seiner Seele sein. Die Band wurde ab den 70ern mit einer Mischung aus Country-Soul, Rhythm ’n’ Blues, Jazz und Südstaaten-Funk bekannt. »Yellow Moon«, »Brother’s Keeper« und »Sister Rosa« zählten zu ihren größten Hits. (dpa/jW)