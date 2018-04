Freilandverbot der EU für drei Neonikotinoide

Brüssel. Eine Mehrheit der EU-Mitgliedsstaaten stimmte am Freitag in Brüssel für ein Freilandverbot dreier auch Bienen schädigender Insektenvernichtungsmittel. Im dafür zuständigen Ausschuss der U sprachen sich nach Angaben von Diplomaten 16 Länder für einen entsprechenden Vorschlag der EU-Kommission aus. Die Substanzen, Neonikotinoide genannt, sollen demnach zukünftig nur noch in Gewächshäusern eingesetzt werden dürfen, auf Ackerflächen wären sie dann verboten. Zu den Befürwortern zählen die BRD, Luxemburg und Frankreich. Die aktuelle Entscheidung soll bis Ende des Jahres in Kraft treten. (dpa/jW)