Abschied vom Dieselmotor

Der Zukunft zugewandt: Ein Wasserstoffzug als Alternative zur alten Diesellok Foto: Michael Wittwer/Alstom/dpa-Bildfunk

Die Diskussion über Alternativen zu umweltschädlichen Dieselmotoren hat längst auch den Eisenbahnsektor erreicht. So stellte am Mittwoch die von Industrie, Wissenschaft, Gewerkschaften, Verkehrs- und Umweltverbänden getragene »Al­lianz pro Schiene« ein neues Papier vor, das auf einen stufenweisen Abschied vom Dieselantrieb setzt.

»Die Branche traut sich zu, ab Ende 2024 bei neuen Nahverkehrstriebwagen auf einen reinen Dieselantrieb zu verzichten«, so Dirk Flege, Geschäftsführer der »Allianz pro Schiene«, bei der Vorstellung des Papiers in Berlin. Auf dem Wege zu diesem ehrgeizigen Ziel sind laut Flege zwei wesentliche Elemente vorgesehen. Zum einen sollen nach dem Willen der Bundesregierung bis 2025 rund 70 Prozent des bundesweiten Schienennetzes elektrifiziert werden. Bislang liegt der Anteil in der BRD bei schlappen 60 Prozent und damit weit unter dem Niveau vergleichbarer Nachbarländer. Im Bahnland Schweiz sind nahezu 100 Prozent aller Gleise mit Oberleitungen oder Stromschienen ausgestattet.

Zweite Säule für einen umweltfreundlichen Schienenverkehr sind laut Flege alternative Antriebe wie Wasserstoffmotoren. Damit sollen auf den verbleibenden 30 Prozent des Bahnnetzes die Nahverkehrszüge schrittweise ausgestattet werden. Allein der hessische Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) möchte nach Angaben seines Geschäftsführers Knut Ringat in vier Jahren 26 Brennstoffzellenfahrzeuge in der Region rund um Frankfurt am Main einsetzen. Die Bahnindustrie »arbeitet mit Hochdruck an der Serienreife von Alternativen zum Dieselzug«, versprach Siemens-Manager Manfred Fuhg. Bis Ende 2018 würden die ersten Wasserstoffzüge den Fahrgastbetrieb aufnehmen. Darüber hinaus werde demnächst der Probebetrieb mit neu entwickelten Batteriezügen beginnen. Batteriefahrzeuge auf Schienen könnten nach Angaben der »Allianz pro Schiene« eine Strecke von 50 Kilometern Länge ohne Zwischenladung zurücklegen. Auf elektrifizierten Trassen sollen sie den Strom für den Antrieb und die Beladung der Batterie aus der Oberleitung beziehen. Brennstoffzellen könnten mit einer Wasserstofftankfüllung sogar bis zu 1.000 Kilometer Strecke bewältigen. Die Fahrzeuge für den regionalen Personenverkehr sollen rasch und problemlos aneinander gekuppelt werden können, um in Stoßzeiten höhere Platzkapazitäten zu bieten.

Das ganze Projekt steht und fällt allerdings mit der Bereitschaft des Staates, diese alternativen Antriebsprojekte und den damit einhergehenden Ausbau der Schieneninfrastruktur und der Versorgung mit Wasserstofftanks mit hohen finanziellen Beträgen zu fördern. Angesichts der milliardenschweren Subventionen etwa für den Straßenverkehr, die Luftfahrt- oder Rüstungsbranche dürften die verlangten Beträge allerdings vergleichsweise überschaubar bleiben.

Die Absicht der Regierung die Elektrifizierung des Schienennetzes zügig voranzutreiben, ist nicht in erster Linie einer ökologischen Läuterung oder besserer Einsicht der Politiker, sondern hauptsächlich handfestem wirtschaftlichem Druck geschuldet. So meldeten sich dieser Tage erneut private Güterbahnen, Spediteure und Logistikverbände zu Wort. Gestützt auf eine neue Studie beklagen sie die volks- und betriebswirtschaftlichen Folgen des Tunneleinbruchs in Rastatt, der im vergangenen Spätsommer gut sieben Wochen lang den Schienenverkehr zwischen Karlsruhe und Basel unterbrochen hatte. Dieser Streckenabschnitt gehört zu den meistbefahrenen Güterverkehrs­trassen Europas.

Der Fall machte schlagartig deutlich, dass nach wie vor viele Wirtschaftsbranchen vom Bahntransport abhängig sind. Elektrifizierte Ausweichstrecken mit ausreichend Kapazitäten waren schlicht nicht vorhanden. Diese Notlage warf auch ein Licht auf den beklagenswerten Zustand des Schienennetzes speziell im Autoland Baden-Württemberg. Hier sind wichtige überregionale Strecken immer noch nicht elektrifiziert oder teilweise nur eingleisig befahrbar.

Die vom Hamburger Beratungsunternehmen Hanseatic Transport Consultancy (HTC) erstellte Studie hat die wirtschaftlichen und ökologischen Folgen der Sperrung hochgerechnet und spricht von einem Gesamtschaden in Höhe von über zwei Milliarden Euro für die betroffenen Logistikunternehmen, ihre Industriekunden und die Infrastrukturbetreiber.