Breiter Widerstand

Ein Heimspiel gegen den FC Bayern nutzten Hannover-96-Fans am 21. April für ein Statement gegen das Polizeiaufgabengesetz Foto: Swen Pförtner/dpa

Der Protest gegen das neue Polizeigesetz (PAG) der CSU-Staatsregierung erfasst ganz Bayern. In Nürnberg und Würzburg waren am vergangenen Wochenende jeweils mehr als 5.000 Menschen auf der Straße. Auch in Regensburg, München und Augsburg wurde mehrfach demonstriert. Bereits jetzt sind Proteste in mindestens zehn Städten geplant, darunter am Wochenende in Augsburg, Hof, Landshut und Kempten. Tausende werden am 10. Mai mit einer Großkundgebung auf dem Münchner Marienplatz gegen das Gesetz demonstrieren.

Zu den Protesten ruft das Bündnis »#noPAG« auf, das sich nach den ersten Protesten am Freitag vergangener Woche gründete. Mehr als 40 zivilgesellschaftliche Organisationen und Parteien sagen gemeinsam »Nein zum Polizeiaufgabengesetz in Bayern«: Antifa- und andere linke Gruppen, die Deutsche Kommunistische Partei (DKP), aber auch der Bayerische Journalistenverband BJV, Fanprojekte verschiedener Fußballvereine, Gewerkschaften, der Münchner Kreisjugendring, die Humanistische Union, der Bayerische Flüchtlingsrat, die Grünen, SPD und sogar die FDP sind nur einige davon. Ihr erklärtes Ziel ist es, die Verabschiedung des Gesetzes im Landtag durch einen breiten Bürgerprotest zu verhindern, die Rücknahme der im August 2017 beschlossenen Ausdehnung der Präventivhaft wegen »drohender Gefahr« zu erreichen. Theoretisch wäre sonst ein unbegrenzter Gefängnisaufenthalt ohne vorherige Straftaten möglich.

Durch das Gesetzesvorhaben der CSU-Alleinregierung sieht das Bündnis rechtsstaatliche Grundprinzipien verletzt. »Zusammen mit den bereits erfolgten Änderungen am PAG im Vorjahr, wird die Polizei künftig mit weitreichenden geheimdienstlichen Befugnissen ausgestattet«, heißt es in einer Erklärung zur Gründung des Bündnisses. Somit werde die bayerische Polizei zu einer Überwachungsbehörde umfunktioniert. Kritiker sprechen vom härtesten Polizeigesetz seit 1945. Bayerns Ordnungshüter sollen bald Handgranaten tragen dürfen, V-Leute in Chats einschleusen und ohne Verdacht auf konkrete Straftaten ermitteln. Letzteres bedeutet ein Aufweichen des Trennungsgebots zwischen Polizei- und Geheimdiensttätigkeiten. Aktuell wird eine Verfassungsklage gegen das Gesetz vorbereitet.

Mit Beißreflexen reagiert indes die Bayerische Staatsregierung auf den Widerstand gegen das Gesetzesvorhaben, schmäht das Bündnis als extremistisch und erhebt Vorwürfe gegen die Medien. Man stelle »mit Befremden fest«, dass sich SPD, Grüne und FDP dem Bündnis mit »Linksextremisten« angeschlossen hätten, heißt es in einem Dringlichkeitsantrag, den die CSU am Mittwoch in den Landtag einbrachte. In dem Dokument fordert die Regierung »alle demokratischen Kräfte in diesem Bündnis auf, verfassungsfeindliche Organisationen auszuschließen oder andernfalls das umstrittene Bündnis zu verlassen«. Eine »beispiellose Desinformationskampagne über die geplante Novelle des Polizeiaufgabengesetzes« wirft die CSU einigen Medien und Netzaktivisten aus Bayern vor.

Inzwischen gewinnt der Vorstoß der bayerischen Staatsregierung auch bundesweite Brisanz, stellt die CSU doch mit Horst Seehofer den neuen Bundesinnenminister. Seehofer hat nach einem Bericht der Taz offenbar bereits am Mittwoch im Innenausschuss des Bundestages erklärt, das geplante Musterpolizeigesetz für die Länder solle sich an der Novelle des bayerischen Polizeigesetzes orientieren. Seehofer habe ihre diesbezügliche Nachfrage klar bejaht, sagte die Linken-Abgeordnete Martina Renner am Donnerstag der Taz.