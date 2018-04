Deutsche Bank auf dem Rückzug

Frankfurt am Main. Die Deutsche Bank will sich künftig vor allem auf das Geschäft mit Privat- und Firmenkunden in Europa stützen, wie der neue Chef Christian Sewing am Donnerstag ankündigte. Ab 2021 solle dieser Bereich zusammen mit dem Vermögensverwalter DWS ungefähr die Hälfte der Erträge erwirtschaften. Wie es hieß, sei der Umbau der Sparte Unternehmens- und Investmentbanking auch mit einem Stellenabbau verbunden. (AFP/jW)