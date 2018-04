Ungeschminkte Wahrheit

Da merkt der Fahrgast gar nicht mehr, dass der Zug Verspätung hat: Schönheitsdienste von Douglas und DB im ICE ­zwischen Hamburg und Berlin Foto: obs/Parfümerie Douglas GmbH

Schöner reisen mit der Deutschen Bahn: Am Mittwoch startete in Hamburg der »Douglas Beauty-ICE« zur Jungfernfahrt nach Berlin. Dank einer Kooperation mit Deutschlands führender Parfümeriekette gibt es in Waggon zwölf neuerdings Schminke satt. Ganz aufgekratzt war man deshalb beim Glamour-Magazin Vogue: Für »Beauty-Liebhaber« werde ein Traum wahr, »Beauty-Artists verwöhnen Fahrgäste in einem gesonderten Abteil mit hochwertigen Beauty-Treatments«. Dick aufgetragen hat auch die Marketingabteilung des Staatskonzerns. »Nie war es einfacher, sich während der Fahrt etwas Gutes zu tun«, und das alles »kostenlos und ohne Voranmeldung«.

Ob sich mit so viel PR-Tünche auch das Milliardengrab »Stuttgart 21« wegretuschieren lässt? Wohl kaum. Ein vertrauliches DB-Papier, aus dem in der Vorwoche die Stuttgarter Zeitung zitierte, beziffert den Planverlust der Bahn auf inzwischen über 2,2 Milliarden Euro. Insgesamt rechnet das Management demnach mit mehr als vier Milliarden Euro, die für den Umbau des Bahnknotens an Eigenmitteln aufzubringen sein werden. Die »Projekt-Effekte« und die Erlöse aus Immobilienverkäufen würden sich dagegen auf lediglich rund 1,8 Milliarden Euro belaufen. Das ist wohlgemerkt die optimistische Prognose. Für den Fall weiterer – erfahrungsgemäß sehr wahrscheinlicher – baulicher und genehmigungsrechtlicher Verzögerungen könnte sich das Minus noch deutlich erhöhen.

So oder so ist es aus Sicht des Mannheimer Straf- und Wirtschaftsrechtlers Jens Bülte längst an der Zeit, gegen die Verantwortlichen vorzugehen. »Nach Art eines Spielers und entgegen den Regeln der kaufmännischen Sorgfalt« habe man bei »S 21« »eine äußerst gesteigerte Verlustgefahr« auf sich genommen, um einer »höchst zweifelhaften Gewinnaussicht« willen, erklärte der Jurist am Donnerstag vor Pressevertretern in Stuttgart. Ursprünglich geht diese Formulierung auf die frühere Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zu »Untreue und untreuähnlichen Delikten« zurück. Laut Bülte beschreibt dies allerdings exakt die Vergehen, derer sich die für »S 21« zuständigen Bahnvorstände schuldig gemacht haben. Schließlich wäre nach dem Gesetz ihre Aufgabe, die Funktion des öffentlichen Personenverkehrs und dessen Wirtschaftlichkeit zu sichern.

Sein gestern vorgestelltes »Gutachten zu ausgewählten Untreuefragen im Kontext des Projekts Stuttgart 21 der DB AG« schlüsselt eine ganze Reihe an Gründen auf, die strafrechtliche Ermittlungen »dringend geboten« und »unaufschiebbar« erscheinen ließen. Ausdrücklich widerspricht der Verfasser der Darstellung der Projektbetreiber, die Risiken wären anfangs nicht absehbar gewesen. Vielmehr habe schon beim Abschluss des Finanzierungsvertrags im April 2009 eine »belastbare Kostenkalkulation gefehlt«. Die zugrunde gelegten Zahlen wären »veraltet« und durch eine vom Bundesrechnungshof 2008 erkannte Finanzierungslücke von 1,3 Milliarden Euro »erschüttert« gewesen. Weil die DB-Entscheidungsträger bereits gewusst hätten, dass das Projekt »nicht wirtschaftlich durchzuführen war«, habe schon damals eine »Pflichtverletzung« vorgelegen.

Auch in den folgenden Projektphasen bis zur jüngsten Kostenanhebung auf 8,2 Milliarden Euro wären den Betreibern »schwere Pflichtverletzungen« anzulasten, befindet Bülte. Sein vom »Aktionsbündnis gegen S 21« in Auftrag gegebenes Gutachten liegt seit dieser Woche auch der Generalstaatsanwaltschaft Berlin vor. Die Behörde muss sich damit zum dritten Mal mit der Materie befassen. Zwei entsprechende Anzeigen im November 2017 und Februar 2018 wies sie jeweils als angeblich unbegründet ab. Wie Ex-Staatsanwalt Dieter Reicherter bei der Präsentation der Expertise bemerkte, sei die Staatsanwaltschaft bisher durch eine »besondere Nähe« zur DB AG aufgefallen. Sie habe sich dabei ohne gesicherte Fakten und damit gesetzeswidrig hinter eine »unternehmerische Ermessensfreiheit« zurückgezogen.

Immerhin signalisierte Bahnchef Richard Lutz im Verkehrsausschuss des Bundestags am 18. April erstmals eine Spur von Reue. »Mit dem Wissen von heute würde man das Projekt nicht mehr bauen.« Weiter bauen will er trotzdem – egal, wie teuer es noch wird.