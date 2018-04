Hohe Abgabenlast für Geringverdiener

Paris. Lohnabhängige Bundesbürger tragen nach Angaben der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) im internationalen Vergleich weiter eine enorme Abgabenlast. Kinderlose Alleinstehende führten nach einer am Donnerstag veröffentlichten Untersuchung im Jahr 2017 durchschnittlich 49,7 Prozent ihres Arbeitseinkommens als Steuern und Sozialabgaben an den Staat ab. Unter den 35 bei der OECD vertretenen Industrieländern liegt damit bei diesem Personenkreis nur noch Belgien vor der Bundesrepublik. Besonders die Einkommen von Geringverdienern und Alleinerziehenden würden in der BRD im internationalen Vergleich stark belastet, so die OECD. (dpa/Reuters/jW)