Tausende mit Kippa auf der Straße

Berlin. Als Zeichen gegen Antisemitismus sind am Mittwoch nachmittag Tausende Menschen mit der traditionellen jüdischen Kopfbedeckung Kippa auf die Straße gegangen. Felix Klein, designierter Antisemitismusbeauftragter der Bundesregierung, sprach am Donnerstag von »einer guten Sache«. Er hätte sich aber ein breiteres Bündnis für die Aktion »Berlin trägt Kippa« gewünscht, sagte er der dpa. Nach Polizeiangaben hatten 2.500 Menschen in Berlin demonstriert. Zeitgleich gab es Solidaritätskundgebungen in Köln, Erfurt, Magdeburg und Potsdam. Hintergrund der Aktion war der antisemitische Angriff auf einen jungen Israeli am 17. April gegen Abend in Berlin (jW berichtete). (dpa/jW)