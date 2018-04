Zschäpe-Verteidiger: Keine NSU-Mittäterin

München. Die im NSU-Prozess Hauptangeklagte Beate Zschäpe ist aus Sicht ihrer Wunschverteidiger keine Mittäterin bei den Anschlägen und zehn Morden des »Nationalsozialistischen Untergrunds« gewesen. Was die Bundesanwaltschaft in ihren Plädoyers aufgezählt habe, reiche als Begründung für eine Mittäterschaft nicht aus, sagte Zschäpes Vertrauensanwalt Hermann Borchert am Dienstag vor dem Münchner Oberlandesgericht. Die Anklagebehörde fordert für Zschäpe lebenslange Haft und anschließende Sicherungsverwahrung. Sie war nach Überzeugung der Bundesanwaltschaft eines von drei gleichberechtigten Mitgliedern des NSU und sollte deshalb als Mittäterin an sämtlichen Verbrechen der Gruppe bestraft werden. (dpa/jW)