Psychiatriegesetz abgemildert

Überwachungskamera am Eingang zur forensischen Psychiatrie am Bezirksklinikum im bayerischen Ansbach. Die Zwangseinweisung Kranker in solche Einrichtungen soll durch das neue Landesgesetz weiter erleichtert werden Foto: Timm Schamberger/dpa

Die Landesregierung in München hat Korrekturen am geplanten bayerischen Psychia­triegesetz angekündigt. Sozialministerin Kerstin Schreyer (CSU) erklärte am Dienstag nach einer Kabinettssitzung in München, dass auf die sogenannte Unterbringungsdatei »vollständig verzichtet« werde. Darin sollten ursprünglich Daten von Menschen gespeichert werden, die per Gerichtsentscheid in die Psychiatrie eingewiesen wurden (siehe jW vom 18.4.). Dies war von Fachleuten und Patientenorganisationen scharf kritisiert worden.

Mit dem Entwurf für das »Psychisch-Kranken-Hilfegesetz«, der vergangene Woche in erster Lesung im Landtag behandelt worden ist, will die Regierung von Ministerpräsident Markus Söder nach eigenen Angaben die Versorgung für Menschen mit psychischen Erkrankungen ausbauen. Kritiker hatten moniert, der Entwurf enthalte nur vier Paragraphen zu Hilfemaßnahmen, aber 35, in denen es um die Abwehr von Gefahren mittels zwangsweiser »Unterbringung« Kranker gehe.

In der kritisierten Datei sollten ursprünglich für mindestens fünf Jahre Informationen über alle auf Anordnung des Gerichts in die Psychiatrie eingewiesenen Menschen gespeichert werden, darunter Name, Familienstand, Krankheitsbezeichnung und Dauer des Klinikaufenthalts. Damit würden die Betroffenen wie Straftäter behandelt, hatten Wissenschaftler und Politiker moniert. Die Änderungen am Gesetzentwurf würden nun in das parlamentarische Verfahren eingebracht, sagte Ministerin Schreyer.

Am Dienstag hatte es zu den Plänen auch eine Anhörung im Landtag gegeben. Experten hatten bereits zuvor auch die geplante Ausweitung der Zwangseinweisung in psychiatrische Einrichtungen kritisiert – die die Regierung nicht zurückgenommen hat. Sie soll nicht mehr wie bisher nur dann möglich sein, wenn der Kranke eine Gefahr für sich und andere darstellt, sondern schon, wenn er »Rechtsgüter anderer, das Allgemeinwohl oder sich selbst« gefährdet – eine extrem dehnbare Formulierung.

Bei der Anhörung übergaben die Initiatoren einer Onlinepetition mehr als 80.000 Unterschriften gegen die Gesetzesnovelle. Am vergangenen Wochenende hatten die Teilnehmer des 32. Deutschen Psychotherapeutentages in Bremen das Gesetz in einer Erklärung als »bedrohlichen Rückschritt« in der Versorgung psychisch Kranker kritisiert. (AFP/jW)