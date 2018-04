»Iuventa« darf nicht helfen

Die Crew der »Iuventa« (links) wurde bereits mehrfach, hier am 24. September 2016, von Vertretern der sogenannten ­libyschen Küstenwache (Boot rechts) kontrolliert und der Beteiligung am Menschenhandel bezichtigt Foto: Zohra Bensemra/Reuters

Erschüttert und wütend sei er, sagte Philipp Külker am Dienstag in Berlin. Vor allem darüber, dass »Jugend rettet« weiter »an die Kette gelegt wird«, während im Mittelmeer fast täglich Menschen sterben. Der Sprecher der Seenotrettungsorganisation informierte über eine Entscheidung des Kassationsgerichts in Rom. Der Verein hatte dort gegen die Beschlagnahmung seines Rettungsschiffs »Iuventa« durch italienische Behörden vor fast neun Monaten Einspruch erhoben. Am Morgen hatte die zuständige Erste Strafkammer in Italiens Hauptstadt mitgeteilt, dieser sei abgelehnt worden, eine Revision nicht zulässig. Eine Begründung gab es nicht. Diese, so Külker, müsse nun innerhalb von 15 Tagen nachgeliefert werden.

Sophie Tadeus, Vorstandsmitglied bei »Jugend rettet«, wies darauf hin, dass seit der Festsetzung der »Iuventa« mindestens 1.026 Menschen auf der »zentralen Mittelmeerroute« von der libyschen und der tunesischen Küste nach Europa ums Leben gekommen sind. Die Zahl umfasst die amtlich registrierten Toten, in Wirklichkeit dürfte sie weitaus größer sein. Tadeus sieht den Umgang der Justiz mit ihrer Organisation als »klar politisch motiviert«, zumal der gegen sie erhobene Vorwurf, mit Schleppern zusammenzuarbeiten, völlig haltlos sei. Helfer würden weiter kriminalisiert, während die Europäische Union mit ihrer Flüchtlings- und Migrationspolitik fortgesetzt auf rechtsstaatliche Grundsätze pfeife, unter anderem durch ihre Kooperation mit der sogenannten libyschen Küstenwache, die nachweislich für schwerste Menschenrechtsverletzungen verantwortlich ist.

Julian Köberer, der auch an Rettungseinsätzen der Organisation Sea-Watch beteiligt war, wies darauf hin, dass mit dem gestrigen Urteil in Italien alle Rechtsmittel ausgeschöpft sind. Der südeuropäische Staat habe sich mit seinem Vorgehen angemaßt, Urteile über Vorgänge auf hoher See zu fällen, für die er eigentlich nicht zuständig sei. Köberer berichtete, das Projekt »Forensic Oceanography« am Goldsmiths-College der Universität London habe die Vorwürfe, die gegen »Jugend rettet« erhoben werden, mit einer detaillierten, auf von der »Iuventa«-Crew und einem Journalisten der Nachrichtenagentur Reuters bereitgestellten Videos, Fotos, Geotags und Logbucheinträgen basierenden Computersimulation widerlegt. Bis heute sei zudem gegen kein Mitglied des Vereins Anklage erhoben worden. Dennoch bleibe sein Schiff in der Hand des italienischen Staates. Nach seiner Einschätzung bleibt jetzt nur noch der Gang vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Dort dauerten Verfahren jedoch sehr lange.

»Jugend rettet« wurde im Herbst 2015 von jungen Deutschen unter dem Eindruck des Massensterbens von Geflüchteten im Mittelmeer in der Bundesrepublik gegründet. Innerhalb von acht Monaten hatten sie mit Hilfe von Crowdfunding genug Geld zusammen, um ein Schiff zu erwerben – einen ehemaligen Fischtrawler, Baujahr 1962, der zum Rettungsschiff umgebaut wurde. Im Juli 2016 war es einsatzbereit. Die Crew, bestehend aus ehrenamtlich arbeitenden Seeleuten, Ärzten und anderen medizinischen Fachkräften, rettete danach in 15 Einsätzen mehr als 14.000 Menschen aus Seenot. Am 2. August wurde die »Iuventa« auf Anweisung der Staatsanwaltschaft im sizilianischen Trapani im Hafen der Insel Lampedusa festgesetzt – um Straftaten vorzubeugen, wie es hieß. Ein Einspruch von »Jugend rettet« vor dem zuständigen Gericht in Trapani, wo das Schiff seit dem 4. August vor Anker liegt, war bereits im September abgewiesen worden.

Gegen »Jugend rettet« wurde bereits vor der Festsetzung wegen angeblicher »Beihilfe zur illegalen Migration« ermittelt. Indizien während einer Rettungsaktion Mitte Juni 2017, bei der ein von der italienischen Justiz eingesetzter verdeckter Ermittler von einem anderen Rettungsschiff aus Fotos gemacht hatte, wurden zur Rechtfertigung der Ermittlungen herangezogen. Forensic Oceanography hat die Vorwürfe jedoch detailliert widerlegt.

Der Linke-Bundestagsabgeordnete Michel Brandt, der zur Gerichtsentscheidung nach Rom gereist war, erklärte am Dienstag in einer via Twitter verbreiteten Videobotschaft, es handle sich um einen »gefährlichen Präzedenzfall, der die Arbeit aller zivilen Retter in Frage stellt«. Das Vorgehen der italienischen Behörden sei »politische Willkür, die täglich Menschenleben« koste. Seenotrettung sei »sondern notwendig«, weil die EU die »humanitäre Katastrophe auf dem Mittelmeer« verschärfe, statt etwas dagegen zu unternehmen.

Zuletzt hatte sich »Jugend rettet« Hoffnung auf eine positive Entscheidung gemacht, nachdem ein erst am 18. März dieses Jahres beschlagnahmtes Schiff der spanischen Organisation »Proactiva Open Arms« bereits am 16. April überraschend wieder freigegeben worden war.