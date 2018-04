Sevim Dagdelen leitet Parlamentariergruppe

Berlin. Die stellvertretende Linksfraktionschefin Sevim Dagdelen wird künftig die deutsch-türkische Parlamentariergruppe im Bundestag leiten. Die Fraktion wählte die Politikerin kurdisch-türkischer Abstammung am Dienstag einstimmig auf den Vorsitzendenposten, der der Partei Die Linke in einer interfraktionellen Vereinbarung zugesprochen worden war. Das will die Deutsche Presseagentur aus Fraktionskreisen erfahren haben. Dagdelen zählt zu den schärfsten Kritikern des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan im Bundestag und nannte ihn »Terrorpaten«. Dagdelen löst die SPD-Politikerin Michelle Müntefering an der Spitze der Parlamentariergruppe ab. (dpa/jW)