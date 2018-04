IG BAU lässt schlichten

Frankfurt am Main. Der Vorstand der Industriegewerkschaft Bauen, Agrar, Umwelt erklärte am Montag die Tarifverhandlungen für bundesweit rund 800.000 Beschäftigte für gescheitert und rief den Schlichter an. Diese Rolle soll wie schon in früheren Tarifkonflikten in der Bauwirtschaft der ehemalige Bundeswirtschaftsminister und ehemalige Sozialdemokrat Wolfgang Clement übernehmen. Bei den nun nach drei Verhandlungsrunden gescheiterten Gesprächen hatte die IG BAU sechs Prozent mehr Lohn bei zwölf Monaten Vertragslaufzeit gefordert. Deren Bundesvorsitzender Robert Feiger beklagte, dass die Bauwirtschaft zwar boome wie lange nicht mehr, die Unternehmer aber nicht bereit seien, die Beschäftigten daran zu beteiligen. (dpa/jW)