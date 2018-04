»Parlamentsarbeit allein bringt keinen Erfolg«

Die Flüchtlingspolitik ist auch in der Linkspartei ein Streitthema Foto: Angelika Warmuth/dpa

Am Samstag haben sich Mitglieder der Linkspartei in Berlin zu einem »Ratschlag für eine bewegungsorientierte Linke« getroffen. Was war das Ziel?

Wir wollten miteinander über linke Zukunftsthemen diskutieren, über die gerade in der Partei gestritten wird. Wir fordern von ihr eine klare Grundhaltung in zentralen Fragen, also in der Friedenspolitik, der Sozialpolitik und in Sachen Antirassismus. Die Linke muss gegen jede Form von Menschenfeindlichkeit stehen. Das war auch das Motto der Veranstaltung: Solidarität ist unteilbar, sie darf nicht vor nationalen Grenzen haltmachen.

Also offene Grenzen für alle?

Ja, so ist es im Programm der Linken formuliert und dafür treten wir ein. Wir wollen eine Partei, die Menschen nicht in nützlich und unnütz einteilt, setzen uns für volle Bewegungsfreiheit ein und wenden uns gegen alle Abschiebungen. Wir wollen, dass alle, die hier leben, die gleichen sozialen und politischen Rechte haben.

Die Vorsitzende der Bundestagsfraktion, Sahra Wagenknecht, hat kritisiert, mit dieser Position fördere man letztlich den Neoliberalismus, also die freie Verfügbarkeit von Arbeitskräften, die faktisch kaum noch Rechte haben …

Offene Grenzen für das Kapital sind neoliberal. Offene Grenzen für Menschen sind es nicht. Wer sie schließen möchte, unterstützt letztlich die Abschottungspolitik der EU. Denn wir leben ja schon in einer neoliberalen EU, und die setzt auf geschlossene Grenzen. Wenn offene Grenzen für Menschen neoliberal wären, dann würde die EU alle, die es wollen, hineinlassen. Aber das tut sie ja gerade nicht, sondern sie sorgt für ein Massensterben im Mittelmeer.

Aber offene Grenzen verschärfen objektiv bestehende soziale Probleme: Menschen am unteren Rand der Gesellschaft werden noch stärker gegeneinander ausgespielt. Wie sollte Die Linke damit umgehen?

Die Herrschenden in der kapitalistischen Gesellschaft versuchen generell, die unteren Klassen gegeneinander auszuspielen. Das hat System, denn man möchte verhindern, dass die Menschen über die ungerechte Verteilung von Macht und Eigentum nachdenken und für eine Umverteilung von oben nach unten kämpfen. Man lenkt den Blick auf Geflüchtete und Migranten, die den bereits hier Lebenden angeblich etwas wegnehmen. Die Linke muss klarmachen: Natürlich gibt es einen Mangel an bezahlbarem Wohnraum, natürlich gibt es Armut. Aber das liegt doch nicht daran, dass Geflüchtete hierherkommen, sondern daran, dass seit langem eine Politik des Sozialabbaus betrieben wird. Unsere Lösung ist eine echte Umverteilung.

Was ist auf dem Ratschlag beschlossen worden?

Wir haben keinen Antrag an den Parteitag im Juni verabschiedet, wollen dort aber versuchen, uns als Leute vom linken Parteiflügel noch besser zu vernetzen. Und für den Oktober planen wir ein Treffen mit Vertretern sozialer Bewegungen. Wir wollen von ihnen erfahren, welche Erwartungen sie an die Partei haben und beraten, wie wir zusammenarbeiten können. Denn wir glauben, dass eine Partei, die sich nur auf die parlamentarische Arbeit konzentriert, nicht erfolgreich sein kann. Gesellschaftliche Veränderungen lassen sich nur durchsetzen, wenn es Druck von unten gibt.

Zunächst gab es den von Ihnen mit initiierten und im Januar veröffentlichten »Aufruf für eine bewegungsorientierte Linke«. Die Unterzeichner haben sich darin auch von der Idee einer »linken Sammlungsbewegung« distanziert. Was kritisieren Sie daran?

Wir sagen: Die Linke ist bereits die zentrale Sammlungsbewegung, sie vereint Menschen aus feministischen und sozialistischen Traditionen, Gewerkschafter, Friedensbewegte und ökologische Linke. Bei Wagenknechts Projekt einer neuen Sammlungsbewegung scheint mir die Gefahr zu bestehen, dass daraus ein von Prominenten repräsentierter medialer Wahlverein wird, ohne Beteiligung der Basis der Linkspartei, also eher ein »Top-Down-Projekt«. So etwas ersetzt aber keine gesellschaftliche Bewegung, schafft also auch keine politischen Veränderungen. Bis heute weiß niemand in der Partei genau, was mit der Sammlungsbewegung konkret gemeint ist. Ich finde, das ist ein Unding.