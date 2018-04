Einstiegsprogramm der Post für junge Mitarbeiter

Berlin. Die Deutsche Post will ihre Nachwuchsprobleme bei den Briefträgern einem Zeitungsbericht zufolge mit einem neuen Einstiegsprogramm für junge Mitarbeiter lösen. Das Unternehmen biete Jugendlichen an, direkt nach deren Schulabgang bei vollem Einstiegsgehalt als Zusteller zu arbeiten. Das berichtete Bild am Sonntag unter Berufung auf vertrauliche Konzernunterlagen. Anders als bei der zweijährigen klassischen Ausbildung zur Fachkraft für Kurier-, Express- und Postdienste (FKEP) soll demnach sofort das Einstiegsgehalt für Zusteller von 2.172 Euro gezahlt werden – mehr als doppelt so viel wie bei der FKEP-Ausbildung.

Betriebsräte und Gewerkschaften seien von dem neuen Konzept nicht begeistert, so Bild am Sonntag. Sie sprechen von einer Schmalspurqualifikation und fürchten, dass sich das Unternehmen ganz aus der Postbotenausbildung verabschiedet. (AFP/jW)