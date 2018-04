Gedenken an die Opfer

Am Sonntag wurde in Oranienburg und Fürstenberg an der Havel an die Opfer der Nazibarbarei erinnert. Anlass war der 73. Jahrestag der Befreiung der Konzentrationslager Sachsenhausen bei Oranienburg und Ravensbrück bei Fürstenberg. Auf der zentralen Gedenkfeier in Oranienburg (Foto) sagte Brandenburgs Kulturministerin Martina Münch (SPD): »Wir gedenken aller Opfer: Juden, Sinti und Roma, Homosexuelle, psychisch Kranke, körperlich Beeinträchtigte, Menschen aus den besetzten Staaten Europas sowie Kriegsgefangene aus der Sowjetunion.« (jW)