Berlin: Hunderte gegen rechten Terror

Berlin. In Berlin-Neukölln protestierten am Sonnabend rund 1.000 Menschen gegen rechten Terror. Zu der Demonstration hatten unter anderen SPD, Jusos, Linke, Grüne sowie die Interventionistische Linke aufgerufen. An der Kundgebung nahmen auch Bezirksbürgermeister Martin Hikel (SPD) und die frühere Neuköllner Bürgermeisterin und jetzige Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) teil. Giffey sagte gegenüber dem RBB, es sei wichtig, »dass Menschen Farbe bekennen gegen rechten Terror«.

Der Stadtteil war in den vergangenen Monaten zum Schauplatz mehrerer Anschläge auf Autos und Wohnhäuser linker Aktivisten und Politiker geworden. So brannten in der Nacht zum 1. Februar die Fahrzeuge des Buchhändlers Heinz Ostermann sowie des Linken-Politikers Ferat Kocak. (jW)