BRD: Fast ein Zehntel weniger Straftaten

Berlin. Die Zahl der in Deutschland registrierten Straftaten ist einem Zeitungsbericht zufolge im vergangenen Jahr um fast zehn Prozent gesunken. Die polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) weise für 2017 insgesamt 5,76 Millionen Straftaten aus, hieß es in der Welt am Sonntag unter Berufung auf das unveröffentlichte Zahlenwerk. Dies entspreche einer Abnahme um 9,6 Prozent oder um 610.542 Straftaten.

Die Zahl der Tatverdächtigen sank laut der Statistik um 10,5 Prozent auf 2,11 Millionen. Darunter waren 736.265 Menschen, die nicht die deutsche Staatsbürgerschaft besitzen – ein Minus von 22,8 Prozent gegenüber 2016. Insgesamt 300.680 Zuwanderer befanden sich darunter. Ihre Zahl ging um 40,7 Prozent zurück.

Am deutlichsten war der Rückgang bei Eigentumsdelikten wie Diebstahl oder Einbrüchen. Gestiegen ist dagegen die Zahl der Morde – um 3,2 Prozent, insgesamt handelte es sich um 785 Fälle. (AFP/jW)