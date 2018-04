Strafanzeige gegen Rheinmetall-Tochter

Rom. Nach der Bombardierung eines Ortes im Jemen haben mehrere Menschenrechtsorganisationen Strafanzeige gegen die italienische Tochterfirma des deutschen Waffenkonzerns Rheinmetall gestellt. Die Staatsanwaltschaft in Rom soll nun die Verantwortung der Manager von RWM Italia und der italienischen Waffenexportaufsicht UAMA untersuchen, wie die Kläger am Mittwoch in Rom erklärten. Kritisiert werden vor allem Waffenexporte nach Saudi-Arabien. (dpa/jW)