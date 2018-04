Eisenbahner streiken erneut in Frankreich

Paris. Ein erneuter Streik gegen die Kürzungen bei der französischen Staatsbahn legte am Mittwoch wieder große Teile des Zugverkehrs in Frankreich lahm. Außerdem könnte es nun auch Protestaktionen im Bereich der Energieversorgung geben. Die Gewerkschaft CGT Mines-Énergie drohte für die kommenden Tage an, einzelnen Unternehmen den Strom abzustellen. Sie fordert »das Ende der Liberalisierung des Strom- und Gasmarkts«. Am Mittwoch streikten zudem die Beschäftigten der Fluglinie Air France, die für höhere Gehälter kämpfen. (dpa/jW)