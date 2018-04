Geflüchtete Syrer verlassen BRD

Berlin. Immer mehr syrische Geflüchtete mit gültigem Aufenthaltsstatus verlassen offenbar die BRD. Viele würden illegal in die Türkei einreisen, wie das Politikmagazin »Panorama« der ARD und das Reporterformat »STRG_F« von Funk, dem Onlineangebot von ARD und ZDF für junge Erwachsene, am Donnerstag berichteten. Gemeinsame Recherchen hätten ergeben, dass zur Überquerung der griechisch-türkischen Grenze die Hilfe von Schleusern genutzt werde. Als Grund würden viele Syrer die erschwerte Familienzusammenführung angeben. Behörden und Politik in der BRD wüssten laut Rechercheteam »bisher so gut wie nichts« über diesen Trend. (jW)