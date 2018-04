Neonazis in Uniform

Etliche der Militärs, denen konkrete Handlungen mit rassistischem oder neofaschistischem Hintergrund zur Last gelegt werden, haben laut Regierung immer noch Zugang zu Waffen Foto: Sebastian Gollnow/dpa

Es gibt vermutlich nicht mehr Neofaschisten in der Bundeswehr als früher. Der Skandal um den Offizier Franco Albrecht, der mutmaßlich Anschläge plante, um sie später Geflüchteten in die Schuhe zu schieben (jW berichtete), dürfte in den vergangenen zwölf Monaten zu etwas mehr Aufmerksamkeit beim zuständigen Militärischen Abschirmdienst (MAD) geführt haben. Nach Auskunft der Bundesregierung ermittelt der MAD derzeit in 431 Fällen, in denen Soldaten und Offiziere im Verdacht stehen, rassistisches und neofaschistisches Gedankengut zu vertreten und zu verbreiten. Das geht aus einer Antwort des Verteidigungsministeriums auf eine Anfrage der Linke-Bundestagsfraktion vom 5. April hervor, über die am Donnerstag zuerst die Zeitungen der Funke-Mediengruppe berichteten und die inzwischen öffentlich zugänglich ist. Seit Anfang dieses Jahres sind demnach 23 Ermittlungsverfahren neu hinzugekommen. 289 Fälle stammen aus dem Jahr 2017, die restlichen aus den Jahren davor. Vor einem Jahr ging der Geheimdienst des Heeres erst 275 Verdachtsfällen nach.

Die Linke-Parlamentarierin Ulla Jelpke, die die Anfrage zusammen mit Kollegen gestellt hatte, forderte die Koalition von CDU, CSU und SPD zum Handeln auf. »Anstatt gebetsmühlenartig zu wiederholen, die Soldaten der Bundeswehr stünden fest auf dem Boden des Grundgesetzes, muss die Bundesregierung endlich konsequent gegen die Rechtsextremisten unter ihnen vorgehen«, schrieb die Politikerin am Donnerstag auf ihrer Webseite.

Der Wehrbeauftragte des Bundestages, Hans-Peter Bartels (SPD), hatte zuvor in seinem Jahresbericht 162 Fälle von »Extremismus«, Antisemitismus und Fremdenfeindlichkeit in der Truppe gemeldet (Vorjahr: 63). Mehrere dieser Soldaten hatten, nachdem ihr Verhalten gemeldet worden war, immer noch Zugang zu Waffen. Ulla Jelpke bezeichnete diese Tatsache am Donnerstag als »pure Verantwortungslosigkeit« und fügte hinzu: »Für Neonazis, Rassisten und Reichsbürger darf es in der Truppe kein Wohlfühlklima geben.« Dafür sei es allerdings nötig, die Bundeswehr für diesen Personenkreis »unattraktiv zu machen«, betonte die Abgeordnete. Das beste Mittel dafür sei eine »grundsätzliche Richtungsumkehr« im Selbstverständnis der deutschen Streitkräfte, »weg vom aggressiven Auslandseinsatz und zurück zum Auftrag, den das Grundgesetz vorsieht: Landesverteidigung«.