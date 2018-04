VW baut wieder um

Immer für einen Umbau gut? Volkswagen-Stammwerk in Wolfsburg Foto: Ole Spata/dpa

Die VW-Kontrolleure wollten am Donnerstag abend den neben Toyota größten Autokonzern der Welt programmatisch umkrempeln und Veränderungen beim Führungspersonal vornehmen. Der Aufsichtsrat dürfte in seiner Sitzung (Beginn war 17 Uhr) den bisherigen VW-Chef für die Marke Volkswagen, Herbert Diess, zum Nachfolger des derzeitigen Vorstandsvorsitzenden der Aktiengesellschaft, Matthias Müller, auserkoren haben. Die einzelnen derzeit weitgehend selbständig agierenden Markenbereiche sollen zudem dem Vernehmen nach in mehrere Gruppen aufgeteilt werden. Als Ziel wurde genannt, VW wolle die Arbeit in dem gigantischen Wirtschaftsunternehmen mit fast 650.000 Beschäftigten weltweit effektivieren. Bei den größeren Nutzfahrzeugen steht ein Umzug der Verwaltungszentrale von Braunschweig nach München an, auch ein Börsengang der Sparte mit den Marken Scania und MAN gilt als möglich.

Eine weitere Personalie dürfte zusätzlich für Aufmerksamkeit sorgen: Gunnar Kilian, bisher »Generalsekretär« im Gesamtbetriebsrat, soll Personalvorstand werden und Karlheinz Blessing ablösen, der erst seit zwei Jahren amtiert. Als denkbar galt auch, dass Müller im Konzern bleibt und eine neue Funktion erhält. Kilian gilt nicht nur als wichtigster Mitarbeiter von Gesamtbetriebsratschef Bernd Osterloh, sondern war zuvor direkt beim Haupteigner des Unternehmens beschäftigt, wie es auf dem Onlineportal der Zeitung Die Welt am Dienstag hieß. »Kilian hat aber auch im Salzburger Büro von Expatriarch Ferdinand Piëch gearbeitet, er war dem Zentrum der Macht damit näher als alle anderen aus Wolfsburg.« Damit bekomme der neue Chef Diess einen starken Gegenspieler an seine Seite gestellt.

Nach Spiegel-Informationen sollen die einzelnen Marken in vier Gruppen aufgeteilt werden – Volumenmodelle (VW, Skoda, Seat), Oberklasse-Pkw (Audi, Bentley), Sportwagen (Porsche, Bugatti, Lamborghini) und Nutzfahrzeuge (MAN, Scania, leichte Nutzfahrzeuge). Ein Sprecher des Aufsichtsrates wollte dies laut Nachrichtenagentur dpa nicht kommentieren.

Interessant wird vor allem sein, wie das Unternehmen nach dem vermeintlichen Neustart mit »Dieselgate« und dessen Folgen umgeht. Bislang ist das zwar ein für den Konzern teures Desaster gewesen, der Milliarden für Strafen und »Goodwill«-Zahlungen vor allem in den USA aufbringen musste. Aber Verantwortliche dafür wurden nach dem erzwungenen Abgang des ehemaligen Konzernlenkers Martin Winterkorn bislang nur auf subalterner Führungsebene gesucht – und gefunden? Im Dezember verurteilte ein US-Gericht den leitenden VW-Angestellten Oliver Schmidt zu sieben Jahren Gefängnis und 400.000 Dollar Geldstrafe. Vor Schmidt war bereits ein Ingenieur des Unternehmens verurteilt worden, der als Kronzeuge mit den Ermittlern kooperiert hatte. (dpa/jW)