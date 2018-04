»Stoppt den Krieg in Syrien!« Kein US-geführter Militärschlag gegen Syrien und keine deutsche Beteiligung! Kundgebung am Sonnabend, 14.4., 12 Uhr, Holzmarkt, Tübingen. Aufrufer: Gesellschaft Kultur des Friedens, Friedensplenum/Antikriegsbündnis und Informationsstelle Militarisierung

»Nein zum Krieg gegen den Donbass! Ja zur Selbstbestimmung der Donezker Volksrepublik und der Lugansker Volksrepublik!« Protestaktion vor der ukrainischen Botschaft anlässlich des 4. Jahrestages des Krieges der Machthaber in Kiew gegen den Donbass. Sonnabend, 14.4., 12 Uhr, Albrechtstr. 26, Berlin. Aufrufer: DKP Berlin

»Nein zum Krieg des türkischen Regimes!« Rückzug der türkischen Streitkräfte aus den kurdischen Gebieten in Nordsyrien! Stoppt die Waffenexporte in die Türkei! Solidarität mit Afrin! Auftaktkundgebung am Sonnabend, 14.4., 13 Uhr, Ehrenhof, Schloss Mannheim, Bismarckstr., anschließend Demonstration. Veranstalter: Bündnis »Nein zum Krieg – Solidarität mit Afrin« Mannheim

»Wohin steuert die EU? Linke Alternativen zu Merkel und Macron«. Veranstaltung mit Fabio De Masi (MdB, Die Linke) am Montag, 16.4., 19 Uhr, Helle Panke e. V., Kopenhagener Str. 9, Berlin

»Gedenkveranstaltung zum 132. Geburtstag Ernst Thälmanns«. Wir ehren den Vorsitzenden der KPD, der am 18. August 1944 in Buchenwald erschossen wurde. Montag, 16.4., 16 Uhr, am Thälmann-Denkmal, Arndtplatz (Schlossteich), Chemnitz. Veranstalter: Revolutionärer Freundschaftsbund (RFB), Regionalgruppe Chemnitz/Westsachsen