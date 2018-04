Graues Buch mit Graureiher

Nicht zu vermeiden: Der einzige Freund in dunklen Stunden (frei nach Flann O’Brien) Foto: Kai Pfaffenbach/REUTERS

Nachdem ich mit den Freunden Gottwalts (Allgemeinatheist) und Metulczki (Meistermaler) praktisch den ganzen Tag im Bamberger Jahrtausendwirtshaus »Fäßla« niedergerungen und ebenda in der Schwemm’ im Vorbeigehen aus dem Munde eines vormittags schon sehr ordentlich montierten Handwerkers vernommen hatte, irgendeine ungenaue Angelegenheit sei »von den Unwahrheiten, die net wahr sind«, vollständig in die Maische geritten worden, hockten wir wieder in unserem Zeitweiligkeitsdomizil ein paar Kilometer südlich der Stadt »der Bierkultur des UNESCO-Welterbes« (Biermagazin für Bamberg und das Bamberger Land), im »Brauereigasthof Kraus« in Hirschaid. Sich draußen herumzutreiben wäre so angenehm wie ein dreimonatiger Bierforschungsaufenthalt in Pforzheim gewesen, denn die Architektur- und Ortsbildzerstörung in Hirschaid ist tadellos die allergrößte und -entsetzlichste.

In einem Moment synchronen Seidla-Leerstandes beschloss Herr Metulczki, jeder solle einen großen, vorbildlichen Deutschen nennen. »Heino Jaeger!« entfuhr mir, da ich erster zu sein gedachte, im beinahe selben Augenblicke, und sogleich replizierte Herr Gottwalts: »Ha! Aber woher hatte er’s?« – »Na, woher wohl? Vom GröDaZ.«

»Eben«, sagte er, fischte aus seiner Trekking-Tasche ein graues Buch, schlug es auf, zitierte etwas über die Schweizer, die zu nichts anderem zu gebrauchen seien, denn als Wirtsleute eingesetzt zu werden, und las eine weitere Stelle vor, die wie folgt lautete: »Aus dem Osten werden wir jährlich zehn bis zwölf Millionen Tonnen Getreide herausholen. An Ort und Stelle, glaube ich, müssen wir Spaghettifabriken errichten.«

»Nicht übel«, warf nun Herr Metulczki, halb kichernd, halb lachend, ein, »allein, wir sollten heutzutage der Historical Correctness ein wenig Genüge leisten. Deshalb fällt meine Wahl auf einen Zeitgenossen: auf Joe Kaeser.«

»Auf diese dumme Drecksau?« schrie Herr Gottwalts. »Ist das dieses Siemens-Schwein?« assistierte ich ihm nicht minder enragiert.

»Ja«, entgegnete Herr Metulczki, jetzt entschieden zu einem Viertel kichernd, zu dreiviertel lachend. »Ein absolut bedeutsamer Deutscher! Ein Gigant der sozialen Marktwirtschaft! Ein totaler Welterklärer! Neulich lief bei mir im Atelier zur Mittagszeit Deutschlandfunk, und da hörte ich Joe Kaeser sagen: ›Und diese Geschichte, dass die Reichen noch reicher werden und alles schrecklich [ist], das kann sein. Das passiert im wesentlichen deshalb, weil viele Arbeitnehmer nicht an der Vermögensbildung durch Aktien teilnehmen.‹ Besser – geht – es – nicht! Besser als Erich Mielke!« jaulte Herr Metulczki nun vollkommen entfesselt und ließ seine filigrane rechte Künstlerfaust stalinesk auf den blankgescheuerten Tisch niederkrachen.

Herr Gottwalts und ich gaben uns geschlagen. Am nächsten Morgen, bei einem therapeutischen Bier, klaubte ich vom Sims im Rücken meines Sitzbereichs zwei Zeitschriften. Im enorm notwendigen Biermagazin für Bamberg und das Bamberger Land stieß ich auf die herausragend blöden Wörter »Bierkultstätten« und »Bierschmeckertouren«, wurde über endlose Bierfeste informiert und darüber, dass heuer der erste Brauereienlauf mit Start in Litzendorf auf dem Programm stehe, »samt süffiger Verpflegung für die Athleten, viel Programm fürs Publikum und einer gemeinsamen Marathonparty. Am 28. September wird erst einmal gefeiert – sportlergerecht mit der ›Kloß-mit-Soß-Carbo-Party‹!« Die Streckenführung sei im übrigen »so ausgewählt, dass die Versorgung der Läufer des Marathons und des Halbmarathons mit frischgezapftem Bier und regionalen Spezialitäten« in sogenannten »Stimmungsnestern« volle Kanone hinhaue, und am Ziel reiße man schließlich eine »Finisher-Party« runter.

Diese antihumanistische Demontage der Sitte des Biertrinkens mochte ich den vermaledeiten Saukerlen nicht durchgehen lassen, pfefferte die Schandgazette zur Strafe auf die Bank und schlug das Bamberger Jägerblättla auf. In meinem Augenwinkel thronte vor einem Fenster zur Straße ein ausgestopfter Graureiher, illegal wie sonstwas, doch gewiss waidgerecht abgeknallt. Im grünen Heft wurden mir indes Einblicke in eine schöne Welt zuteil: hier eine neue Hütte am Hundeplatz im Lehrrevier, ein Waldtag mit den Zapfendorfer Ferienkindern, ein Seminar der Jungen Jäger über »active hunting« mit Nachtsicht- und Wärmebildtechnik, eine Auflistung der Verleihung verschiedener »Flintennadeln«, Hundeprüfungsurkunden (zumal in der Kategorie »Suchensieger«) und Eichenkranzehrenzeichen (auf der Kreishegeschau) sowie eine Diskussion in Strullendorf über »den Schutz von Ressourcen, die morgen noch erlebbar sein sollen«; da ein Bericht über die von den Bamberger Jagdhornbläsern begleitete Hubertusmesse in Oberleiterbach, die Pfarrer Kurian Chackupurackal in der mit Bälgern von Fuchs, Fasan, Eichelhäher, Waldohreule und Hermelin dekorierten Kirche Sankt Laurentius gelesen hatte (Fotos beachten! Und »Jagdpächter Bernd Rübensaal hatte eigens für diesen Anlass zwei Wildschweine erlegt, die nun in der Öffentlichkeit verköstigt wurden«), ein Vortrag über »das Abprallverhalten von bleifreier und bleihaltiger Munition« sowie ein Artikel über »effektive Prädatorenbejagung« und die Jagd auf den »Rothirsch des kleinen Mannes«, das Reh, in dem es hieß: »Bei der Bejagung sollte beachtet werden, dass Familienverbünde möglichst komplett erlegt werden. Kitze immer vor der Geiß.« Zu solchem Behufe »wird das Rehwild vorsichtig aufgemüdet, zieht langsam vor Treibern und Hunden her, kann sauber angesprochen sowie mit sauberem Schuss erlegt werden«.

Ich legte das Jägerblättla zur Seite, nahm das graue Buch, das mir Herr Gottwalts über die Nacht ausgeliehen hatte, zur Hand, lugte ins Glossar und fand zügig dies: »Die Mordlust bringt die Männer zusammen! Wie gut, dass wir die Hasensprache nicht verstehen! (…) Die größte Freude unter den Hasen wird sein, wenn sie merken, dass ein Treiber angeschossen ist!« Und das: »Persönlich verstehe ich überhaupt nicht, wie man zum Vergnügen schießen kann! Ein Reh umbringen mit allen diesen Phrasen!«

Ich klappte das graue Buch zu und bestellte ein weiteres therapeutisches Bier. Das ließ sich bei all der Weltwirrnis nicht vermeiden.