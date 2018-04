Volles Haus

Am Donnerstag wurde in Anwesenheit von rund 100 Gästen die Ausstellung »Arno Mohr. Frühe Druckgrafik 1947–1955« in der jW-Ladengalerie in Berlin-Mitte eröffnet. Die Sammlung von Porträts, Stadtlandschaften und Darstellungen der Arbeitswelt, darunter – eine kleine Sensation – bis dahin noch nie gezeigte Arbeiten des 2001 verstorbenen Künstlers, ist bis zum 12. Juni zu sehen. Zur Einführung sprachen der Arno-Mohr-Experte Andreas Wessel, der den Meister als DDR-Künstler wie als Zeichner europäischen Ranges würdigte, sowie jW-Galerist Michael Mäde. Musikalisch umrahmt wurde die Vernissage von Annegret Enderle (l.) und Silvia Pfändner. (jW)