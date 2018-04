Indonesiens Polizei vernichtet Alkohol

Jakarta. Nach dem Tod von fast hundert Menschen hat die Polizei in IndonesienTausende Flaschen mit illegal hergestelltem Alkohol zerstört. In Tangerang am Stadtrand der Hauptstadt Jakarta zermalmte eine Dampfwalze am Freitag nach Polizeiangaben rund 6.000 Flaschen. Die Polizei ging zudem mit weiteren Razzien gegen Verkäufer der privat hergestellten Alkoholika vor. Seit Ende März waren in Indonesien nach Behördenangaben mindestens 97 Menschen nach dem Konsum von gepanschtem Alkohol gestorben. (AFP/jW)