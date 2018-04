Kampf um Flughafen

Geschenk an Belgrad: Stadtobere von Nis wollen den Flughafen »Konstantin der Große« an die serbische Regierung abtreten Foto: Almarq/CC0

Immer wieder sind die Einwohner der südserbischen Stadt Nis in den vergangenen Wochen auf die Straße gegangen. Der Auslöser wäre in vielen anderen Orten kaum der Rede wert: Die Stadtoberen wollen den Flughafen an die Zentralregierung in Belgrad abgeben. Zu unrentabel sei der Airport, heißt es aus dem Rathaus. Doch für die Bewohner von Nis ist das Schicksal ihrer Stadt eng mit dem des Flughafens verbunden.

Die Stadtverwaltung agiert nicht ohne die Rückendeckung der Regierung in Belgrad; in beiden hat die rechte, neoliberale Serbische Fortschrittspartei von Staatspräsident Aleksandar Vucic das Sagen. Deren Politik zielt darauf ab, das Land für ausländisches Kapital zu öffnen. Kritiker sprechen dagegen vom Ausverkauf Serbiens.

Anfang des Jahres war bekanntgeworden, dass der französische Konzern Vinci die Konzession für den Belgrader Flughafen erhalten wird. Am 22. März wurde der Vertrag unterschrieben. Er soll einen Wert von 1,46 Milliarden Euro haben, wie das Blatt Blic am selben Tag berichtete.

Die Franzosen haben viel vor in der Region. »Der Belgrader Flughafen ›Nikola Tesla‹ wird als Drehkreuz für Südosteuropa dienen«, frohlockte Vinci-Manager Nicolas Notebaert Anfang 2018 in einer Stellungnahme. In einer Region also, »in der Vinci bisher noch nicht tätig war«. Der Konzern hat sich zudem als Teil eines Konsortiums auch den Flughafen in der Kosovo-Hauptstadt Pristina unter den Nagel gerissen.

Nis liegt zwischen Pristina und Belgrad. Der Flughafen »Konstantin der Große«, der unter anderem auch von der irischen Billigfluglinie Ryanair angeflogen wird, könnte somit als unliebsame Konkurrenz angesehen werden, die von der Regierung in Belgrad aus dem Weg geräumt werden soll, befürchten die Demonstranten. Doch Klarheit darüber gibt es nicht, denn die Verträge mit Vinci sind geheim, wie die Zeitung Danas berichtete.

Für viele Menschen in Nis scheint es sich um ein abgekartetes Spiel zu handeln, bei dem sie die Leidtragenden sind. Der Zerfall der Stadt begann mit der kriegerischen Zerschlagung des sozialistischen Jugoslawiens in den 90er Jahren. Es folgte wie überall in der Region eine beispiellose Deindustrialisierung: Fabriken wurden privatisiert und geschlossen, neue Arbeitsplätze konnten die fehlenden nicht ersetzten und sind zudem schlechter bezahlt. In den vergangenen Jahren erlangte die 260.000-Einwohner-Stadt traurige Berühmtheit als Umschlagplatz für Drogen auf dem Balkan.

Die aktuellen Demonstrationen in Nis, an denen mehrere tausend Menschen teilgenommen haben, sind der Ausdruck einer tiefen Unzufriedenheit mit den bestehenden Verhältnissen. Doch im Gegensatz zu den ersten Jahren nach der Wiedereinführung des Kapitalismus gibt es mittlerweile Gruppen, die dem Protest eine politische Richtung geben.

In den vergangenen Jahren sind in Nis – wie auch in anderen serbischen Städten – neue Bewegungen entstanden, denen sich Tausende Menschen anschlossen. Im Mittelpunkt stehen dabei soziale Forderungen, wie 2015, als Hunderte gegen zu hohe Heizgebühren demonstrierten. Daraus entstand die »Vereinigte Bewegung der freien Bewohner«, die sich laut eigener Darstellung für die Überwindung des Kapitalismus und die politische Organisierung der Menschen auf lokaler Ebene einsetzt. Mit Erfolg: Mehrere Politiker und Manager wurden bereits von ihren Posten vertrieben.