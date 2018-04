Die Aggression hat begonnen

Eine Luftabwehrrakete am nächtlichen Himmel über Damaskus. In der syrischen Hauptstadt waren laute Explosionen zu hören Foto: Hassan Ammar/AP/dpa

Am frühen Samstagmorgen ist Syrien von den USA, Frankreich und Großbritannien mit Raketen angegriffen worden. Wie das Oberkommando der syrischen Armee am Vormittag mitteilte, habe die Attacke unter Bruch internationalen Rechts um 3.55 Uhr Ortszeit begonnen. Mit 110 Geschossen seien Ziele in Damaskus und Umgebung angegriffen worden. Die Luftabwehr habe die Mehrzahl der Raketen abschießen können, bevor sie ihre Ziele erreichten. Getroffen worden sei ein wissenschaftliches Forschungszentrum in Barzeh, es habe aber nur materielle Schäden gegeben. Beim Angriff auf einen Stützpunkt nahe Homs seien drei Zivilisten verletzt worden. Die Bundesregierung begrüßte die kriegerischen Akte. Gerechtfertigt werden diese mit einem angeblichen Giftgasangriff in der Stadt Duma. (SANA/jW