Prag: Partei ANO geht auf Sozialdemokraten zu

Prag. Die liberale und populistische Partei ANO des geschäftsführenden tschechischen Ministerpräsidenten Andrej Babis will nun wieder mit den Sozialdemokraten (CSSD) ins Gespräch kommen. Das hat der Parteivorstand am Donnerstag abend entschieden. Am vergangenen Wochenende waren Koalitionsgespräche zwischen Sozialdemokraten und ANO abgebrochen worden. Hintergrund waren die laufenden Ermittlungen gegen Babis wegen mutmaßlichen Betrugs bei EU-Subventionen. (dpa/jW)